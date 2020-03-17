سحب أكثر من 2100 رخصة قيادة في أربيل والسليمانية

سحبت سلطات إقليم كوردستان، منذ فرض قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية أكثر من 2100 رخصة قيادة ووثيقة التسجيل (السنوية) إلى جانب مصادرة أكثر من 76 سيارة.

وقال مدير مرور السليمانية، العميد فريدون عمر لشبكة رووداو الإعلامية إن وزارة الداخلية وفرق مديرية المرور سحبت خلال الأيام الثلاثة الماضية 2015 رخصة قيادة وسنوية داخل السليمانية بسبب مخالفة السواق قرار حظر التجوال واستخدام سياراتهم في التنقلات.

وأشار إلى أن التجول بالسيارات مسموح به فقط لشرطة المرور والصحفيين ومن يملكون رخصة استثناء من حظر التجوال بموجب قرار وزارة الداخلية، إلى جانب الشركات والأشخاص الذين ينقلون الاحتياجات اليومية للمحلات إضافة إلى إسعاف المرضى إلى المستشفيات.

كما أصدرت محافظة أربيل بياناً أشارت فيه إلى مصادرة 76 سيارة و83 رخصة قيادة الليلة الماضية فقط بسبب مخالفة قرار حظر التجوال.

وأشار البيان إلى فرض غرامات على 672 سيارة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وسُجلت حتى الآن 37 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان (8 في أربيل و28 في السليمانية وواحدة في حلبجة)، منها 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.