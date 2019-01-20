سائق تكسي يعيد مبلغا كبيرا من المال ومصوغات ذهبية لصاحبته

أقدم سائق تاكسي في الناصرية على إعادة مبلغ 70 مليون دينار ومخشلات ذهبية الى صاحبته، بعدما نستها في سيارته وغادرت.

وبين صاحب التكسي انه “وجد حقيبة على المقعد الخلفي تعود لامرأة كانت قد استأجرته من منطقة المنصورية الى حي أور”، بحسب مصادر محلية داخل المحافظة.

وأشار الى ان “الحقيبة تحوي على مبلغ 70 مليون دينار ومخشلات ذهبية”.

واضاف أنه “بعد ان اوصل السيدة الى بيتها، كانت قد نست حقيبة الاموال والذهب في السيارة، ولم يكتشف الامر الا ان عاد الى بيته، ثم عاد مرة اخرى يبحث عن المكان الذي اوصلهما اليه وبعد يوم كامل عثر عليهما واعطاها لهم”.

من جهتها ذكرت شرطة ذي قار بانها ستكرم السائق، تقديرا لأمانته واعادته للاموال للسيدة التي نستها بسيارته.