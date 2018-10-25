سائرون: وزراء جدد متهمون بالفساد وسيتم سحب تكليفهم واقالتهم

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف سائرون بدر الزيادي، اليوم الخميس، ان “هنالك وزراء جدد من كابينة عبد المهدي متهمون بالفساد وسيتم سحب تكليفهم واقالتهم”.

وذكر الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} “طالبنا بتأجيل الجلسة لخمسة ايام ليتم تدقيق الاسماء الخاصة بالمرشحين وعرض رئيس البرلمان الموضوع للتصويت عليه ولم يوافق سوى نواب سائرون”، لافتا الى ان ” معلومات وصلت عن وزراء من فساد ومؤشرات سلبية”.

واضاف انه “ظهرت ملفات فساد على مجموعة من الوزراء واذا ما ثبت الامر يتم استدعائهم وسحب التكليف واقالتهم من وزاراتهم”، مؤكدا ان “الكابينة الوزارية ليوم امس لم تخلو من الضغوط السياسة”.

ولفت الى ان “من المفترض على عبد المهدي فضح الاحزاب التي مارست ضغوطات علية، وسيكون لنا موقف حازم وسنجمع معلومات كافية خلال الاسبوع الجاري على جميع مرشحي الكابينة الوزارية وستقدم الى البرلمان ونطعن بكل من عليه مؤشرات امنية”.

وصوت مجلس النواب يوم امس على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ما عدا الوزارات الامنية والتربية والتعليم العالي.