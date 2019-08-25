سائرون: ماهي صفة المالكي الرسمية ليهدد اميركا ويتدخل بالسياسات الخارجية؟

بغداد/ الاخبارية/ تسائل النائب عن ائتلاف سائرون رياض المسعودي، الاحد، عن الصفة الرسمية لنوري المالكي عقب التهديد بالرد على اميركا، مشيرا الى ان دور الحكومة الضعيف هو خلق الازمات الدبلوماسية.

وقال المسعودي في تصريح لـ”الاخبارية” إن “تصريحات نوري المالكي لم تكن رسمية كونه لا يتمتع باي صفة رسمية سواء اذا كان هدد اميركا بالرد او تودد اليها”، مبينا ان ” الدور الضعيف للحكومة وعدم التصرف بسرعة تسبب بازمة دبلوماسية وسياسية”.

واضاف ان “موقف الحكومة تجاه العدوان ضعيف للغاية ولا يمت للواقع بصلة حيث تم إصدار بيان بضرورة شراء أسلحة الدفاع الجوي ورادارات وكأن الحكومة لا تعلم مسبقا بعدم وجود منظومة دفاع جوي منذ 17 عاما”.

واوضح ان “شراء منظومة سلاح جوي بحاجة الى اتخاذ سياسية واضحة والاعتماد على دول مثل الهند وباكستان وروسيا بشكل عاجل وارسال وفد من قبل رئيس الوزراء لفتح الحوار وشراء تلك المنظومات ونصبها خلال اشهر دون اصدار بيانات آنية لا قيمة لها على ارض الواقع”.

واشار الى ان “شراء اسلحة للدفاع الجوي تكلف نحو 10 مليارات دولار بواقع 12 منظومة فضلا عن منظومة رادار متكاملة و75 طائرة للدفاع الجوي والتجسس والمراقبة لمنع اي خرق جوي ضد العراق الا ان الحكومات المتعاقبة تجاهلت اهمية المنظومة رغم صرف وزارة الدفاع نحو 20 مليار دولار سنويا كموازنة”.

وبين المسعودي ان “التواجد الأميركي في العراق بذريعة المستشارين والشركات الامنية والوفود الامنية يثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل سكوت الحكومة وعدم بيان طبيعة تواجد تلك الجهات في العراق”.