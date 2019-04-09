زيارة مرتقبة لـ عبدالمهدي الى كوردستان .. هذه هي الملفات التي سيبحثها

افادت انباء ، اليوم الاثنين، بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الى اقليم كوردستان ، ناقلة عن مصدر كوردي قوله أن “عبد المهدي ابلغ القيادات الكوردية برغبته زيارة مدينة اربيل لإنهاء الكثير من المسائل الخلافية والجدلية بين بغداد واربيل حول عدد من الملفات ، منها بالتفاصيل تصدير النفط وايراداتها والمنافذ الحدودية “.

النائب السابق عن الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، قال بالصدد لـ(باسنيوز) ” منذ فترة يتم الحديث عن زيارة عبدالمهدي لاقليم كوردستان ..هي زيارة مهمة في هذا الوقت لعدد من الاسباب اولها تقوية العلاقات بين بغداد واربيل”.

وحول توقيت الزيارة اشارت هذه الانباء نقلا عن المصدر نفسه ، أنه ” بعد الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم، سيتوجه عبد المهدي لأربيل”.

مضيفة ، أن “رئيس الوزراء ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرأسها مسرور بارزاني لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها الاتفاق على قضايا مصيرية”.

وحول الملفات التي ستطرح للبحث والنقاش خلال زيارة عبدالمهدي لاربيل، قال شاخوان عبدالله ” هناك جملة ملفات منها التنسيق بين حكومتي الاقليم والاتحادية ، المسائل العسكرية ، ملف النفط وعدد من

ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة وزيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى بغداد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حدثت انفراجة واضحة في العلاقات بين بغداد واربيل مايمهّد لمعالجة مجموعة ملفات عالقة بين الجانبين منها ملف المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وملف الميزانية وحصة اقليم كوردستان منها.