زيارة قريبة لمسرور بارزاني الى بغداد .. هيئة خاصة بالتفاوض وحل الملفات العالقة

كشف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الى العاصمة العراقية بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

جاء ذلك في اول خطاب له امام برلمان كوردستان استعرض فيه برنامجه الحكومي، بعد ادائه اليمين رئيساً للحكومة الجديدة ، ومن ضمن ماتطرق اليه موضوع العلاقات بين اربيل وبغداد والقضايا والملفات العالقة بين الجانبين .

وقال بارزاني ” سنزور بغداد بعد الانتهاء من ترتيبات الحكومة الجديدة للاجتماع مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الحكومة الاتحادية” مشيراً الى انه سيجتمع كذلك مع باقي القوى والأحزاب السياسية هناك.

وتابع “نأمل مع حكومة عبد المهدي أن نتجاوز الخلافات وأن نوفر ارضية مناسبة بشكل عملي”.

وأضاف بارزاني أن إقليم كوردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز “شراكة مستقرة وبناءة” مع الحكومة الاتحادية في العراق والاستفادة من الفرصة المواتية ومعالجة كل المشاكل القائمة على اساس الدستور.

وتابع “تريد اربيل وبغداد الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون”.

وأشار رئيس الوزراء الجديد الى أنه سيعمل على تأمين حصة عادلة للكورد من الموازنة الاتحادية. لافتاً الى تشكيل هيئة خاصة بالتفاوض مع بغداد لحل المشاكل والاشكالات القائمة بينها واقليم كوردستان . كما شدد على ان تطبيق المادة 140 وكل الحقوق الدستورية سيشكل لب المحادثات مع بغداد في اقرب وقت .

وكان برلمان كوردستان صادق قبل ظهر اليوم الاربعاء على حكومة ائتلافية برئاسة مسرور بارزاني الذي نال ثقة البرلمان بأغلبية الاصوات.