زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

اعلن النائب شيرزاد ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاحد، ان اللجنة المالية النيابية تدرس زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال ميرزا في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الجهود مستمرة لايجاد آلية لزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لافتا الى وجود فروقات كبيرة في الرواتب خاصة في رواتب المتقاعدين العسكريين.

واضاف: ان اللجنة تعمل من اجل رفع الغبن وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين، مؤكدا ان المشروع سيرى النور خلال الاشهر المقبلة.