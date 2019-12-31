زعيم عصائب أهل الحق يهاجم أميركا ويتوعدها

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الثلاثاء، إن الدماء العراقية ما زالت تراق بدم بارد من قبل الصواريخ الأميركية، متوعدا واشنطن بعدم السماح لها بـ “الرعونة”، على حد تعبيره.

وكتب الخزعلي عبر تدوينة له اليوم (31 كانون الأول 2019)، : “العراقي لا ينسى وعده، عشرة سنوات مرت على اتفاقية جلاء القوات الامريكية من العراق، ولا زال دماء ابناؤنا تراق بدم بارد من قبل صواريخ الحقد الامريكي”.

وتابع : “ولكن هذه المرة سنقول لكم اننا موجودون ولن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى وان (عدتم عدنا)”، على حد تعبيره.

واقتحم محتجون محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، اليوم (31 كانون الاول 2019)، وسط حضور قيادات بارزة من الفصائل المسلحة والحشد الشعبي.

وذكرت وسائل اعلام اميركية نقلا عن مصادر في السفارة، اليوم الأثنين، أنه لا صحة بشأن إخلاء السفير الأميركي في العراق أو موظفي السفارة، مؤكدين أن “الموظفين لا يزالون في مبنى السفارة وأن السفير خارج العراق يتمتع بإجازة رسمية”.

وافاد مصدر أمني لـ “ديجيتال ميديا ان ار تي”، عن توجه تعزيزات أمنية من الفرق الخاصة للسفارة الاميركية، فيما تم اطلاق الغازات المسيلة للدموع تجاه المقتحمين في محاولة لمنعهم من اقتحام مبنى السفارة.

إلى ذلك، تم اطلاق صفارات الانذار في السفارة الاميركية وسط العاصمة بغداد.

وحرق محتجون إحدى بوابات السفارة الأميركية ببغداد، إضافة إلى نقاط أمنية حولها، احتجاجا على قصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا.