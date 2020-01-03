زعيم النواب الجمهوريين : هجمات إيران ضدنا لا تمر دون عقاب

أكد النائب الجمهوري كيفن مكارثي ، تعليقاً على الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، أن الولايات المتحدة لن تترك الهجمات ضدها تمر من دون عقاب.

وكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي النائب كيفن مكارثي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “سليماني كان إرهابياً”. كما اعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجنود الأميركيين “ذكّروا إيران والعالم بأن الهجمات ضد الأميركيين لن تمر دون عقاب”.

وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر اليوم الجمعة، في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

كما قتل في نفس الضربة سامر عبد الله، صهر عماد مغنية الذي كان القائد العسكري لحزب الله اللبناني والذي اغتيل في سوريا عام 2008. وقضى في الغارة أيضاً، زوج بنت قاسم سليماني، ومحمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد الشعبي بالمطار، وحسن عبد الهادي ومحمد الشيباني وحيدر علي من الحشد الشعبي.