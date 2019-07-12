روسيا ترحب بتشكيل حكومة كوردستان وتأمل “بعلاقات أفضل”

الخارجية الروسية ترحب بتشكيل حكومة كوردستان وتأمل “بعلاقات أفضل”

اربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية الروسية بتشكيل حكومة اقليم كوردستان، فيما أبدت أملها بأن تدفع الكابينة الجديدة بعلاقات الجانبين نحو الأفضل.

يأتي هذا بعدما منح برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء، ثقته لمسرور بارزاني الذي شكل حكومة ائتلافية وقال إن حكومته ستمثل حقبة جديدة للإقليم.

و قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 “نأمل أن تستمر العلاقات الوثيقة بين روسيا واقليم كوردستان”.

وأضافت أن موسكو “تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الاقليم على اساس التفاهمات السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة”.

ورحبت زاخاروفا بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في كوردستان فيما أبدت أملها بأن يدفع اعلان الحكومة الجديدة بالعلاقات بين بلادها واقليم كوردستان الى الأفضل على اساس المصالح المشتركة.