رواندوز تتصدر مدن كوردستان بكميات الامطار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان، ان الامطار بدأت بالهطول في مناطق متفرقة باقليم كوردستان مساء الاربعاء، موضحة ان الثلوج تساقطت على عدد من المنطاق الجبلية في الاقليم.

واضافت ان كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

اربيل = قطرات

السليمانية = 0.3 ملم

دهوك = 0.9 ملم

كركوك = قطرات

رواندوز = 21.3 ملم

جومان = 12.6 ملم

هيران = 12 ملم

دوكان = 1.6 ملم

قلعة دزه = 0.8 ملم

بنجوين = 7.4 ملم

ماوت = 0.2 ملم

زاخو = 0.6 ملم

كاني ماسي = 8.2 ملم

آميدي = 9 ملم

طويلة = 4.6 ملم