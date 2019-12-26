ديسمبر 26, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

رواندوز تتصدر مدن كوردستان بكميات الامطار

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
15 مشاهدة

رواندوز تتصدر مدن كوردستان بكميات الامطار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم.

وقالت المديرية في بيان، ان الامطار بدأت بالهطول في مناطق متفرقة باقليم كوردستان مساء الاربعاء، موضحة ان الثلوج تساقطت على عدد من المنطاق الجبلية في الاقليم.

واضافت ان كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

اربيل = قطرات

السليمانية = 0.3 ملم

دهوك = 0.9 ملم

كركوك = قطرات

رواندوز = 21.3 ملم

جومان = 12.6 ملم

هيران = 12 ملم

دوكان = 1.6 ملم

قلعة دزه = 0.8 ملم

بنجوين = 7.4 ملم

ماوت = 0.2 ملم

زاخو = 0.6 ملم

كاني ماسي = 8.2 ملم

آميدي = 9 ملم

طويلة = 4.6 ملم

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.