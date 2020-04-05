رفع الحجر الصحي عن مجمع سيبيران بإقليم كوردستانال 24 ساعة

أنهى مجمع سيبيران في إقليم كوردستان، اليوم الأحد (5 نيسان 2020)، مدة الحجر الصحي الذي خضع له مدة 14 يوماً.

وجاء الحجر الصحي على المجمع قبل 14 يوماً، بعد إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا، حيث تعافت إصابات، وما تبقى منهم لا يزالون يتلقون العلاج في المركز الطبي الذي تم نقلهم إليه في حينه.

ولا يزال إقليم كوردستان يواصل فرض إجراء حظر التجوال في الإقليم، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة بإقليم كوردستان اليوم، أن هناك مؤشرات مخيفة حول ارتفاع أعداد المصابين، واذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات سيخرج الوضع عن السيطرة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 232 إصابة.