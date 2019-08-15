رغد صدام حسين: لا أعلم كيف دخلت تكريت إلا إذا كنت “كاسبر”

نفت ابنة رئيس النظام العراقي السابق، رغد صدام حسين، اليوم الخميس، وجود أية صلة لها بجريمة سبايكر.

وقالت حسين، في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “منذ عام 2003 و لهذا اليوم أسمع قصصا غريبة ! وأكثرها ناتجة عن كراهية و حقد مریض لم أشأ التطرق لهذه الأمور لأنني – في الغالب – أتحدث على العام ( فيسبوك وانستغرام) بالأمور السياسية أو المعايدات”، مستدركة “لكنني اليوم اخترت أن أتحدث بأمور غير حقيقية تسرد عني”.

وأضافت: “سبايكر (العجيب) !! الذي اختار ضعاف النفوس والفاشلين سياسيا أن يزجو اسمي بطريقة غريبة في هذا الموضوع !! و صرحت بهذا الشأن وبشكل واضح أنه لا صحة لهذا الخبر، وهذا أكثر شيء مریض سمعته طيلة هذه السنوات!!”، مضيفة “لكن الأكثر غرابة من ذلك أن ويكيبيديا التي نعتبرها مرجع موثوق به لكثير من الأمور تضع اسمي ضمن ( سبايكر) وهنا استغربت جدا لأنه من المفروض أن يكونوا أكثر دقة في معلوماتهم خصوصا وأن تلك المعلومة خطيرة و تتسبب بأذى كبير لذلك الشخص في حال ذكرها على موقع معروف”.

ورأت رغد أن “أكثر ما يمكن أن يصيب الإنسان في نفسه ودينه وضميره، هو مرض (الحقد) لأنه يعمي البصيرة”.

مشيرةً الى أنه “لا أعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف.. (إلا اذا كنت كاسبر)!”.