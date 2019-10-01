رغبة كورية كوردستانية مشتركة لتعزيز العلاقات

عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله ‌السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى العراق، كيونغ ووك، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الاقليم لتقديم كل الدعم والتسهيلات للأعمال والاستثمارات وتشغيل رؤوس الأموال الكورية الجنوبية في إقليم كوردستان.

وقيّم بارزاني عالياً علاقات إقليم كوردستان مع كوريا الجنوبية والأعمال والانشطة السابقة التي أنجزتها فرقة الزيتون ومنظمة كويكا في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي، بحسب ما افاد به بيان لرئاسة الاقليم ، طالعته (باسنيوز).

واشار البيان، إلى أن رئيس إقليم كوردستان قدم تهانيه للسفير الكوري الجنوبي الجديد في العراق، آملاً له النجاح في مهامه، وبمناسبة اليوم الوطني الكوري الجنوبي، والذكرى الخامسة عشرة لقدوم فرقة الزيتون إلى إقليم كوردستان، معبراً عن شكره لحكومة كوريا الجنوبية.

وعبر الجانبان، في الاجتماع الذي حضره القنصل العام الكوري الجنوبي في إقليم كوردستان، عن رغبتهما في تعزيز العلاقات بينهما، وبحثا في المراحل الصعبة التي مر بها إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة، وحرب داعش، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وعدد من المسائل الأخرى في جانب آخر من اللقاء.