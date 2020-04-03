رضيع من حلبجة .. اصغر مصاب بـ”كورونا” في اقليم كوردستان

افاد رئيس فريق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، أن عدد المصابين بالفيروس وصلت الى 15 حالة في المحافظة، مشيرا إلى أن من بينهم طفل رضيع لا يتجاوز عمره 60 يوماً.

وقال رئيس الفريق، د.جهاد إبراهيم، في تصريح لـ(باسنيوز)، بأنه “تم تشخيص 15 اصابة بفيروس كورونا في محافظة حلبجة لحد الان، بينهم طفل رضيع ملامس لأحد الاصابات السابقة لا يتجاوز عمره الشهرين”، مبيناً”أن الحالة الصحية للطفل وجميع المصابين مستقرة والحمد لله”.

من جهته، أكد المتحدث بإسم وزارة صحة إقليم كوردستان، د. محمد قادر، في تصريح لـ(باسنيوز): “ان الطفل الرضيع من حلبجة، يعتبر اصغر مصاب بـفيروس “كورونا” في اقليم كوردستان “.