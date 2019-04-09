رسميا.. القضاء العراقي يطالب أربيل باعتقال محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب

طالبت محكمة استئناف نينوى العراقية، محكمة استئناف أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب.

جاء ذلك، في وثيقة أصدرتها محكمة استئناف نينوى الإثنين.

وتأتي هذه الوثيقة بعد صدور مذكرتين للقبض على العاكوب، الأولى في 26 مارس/ آذار الماضي، والأخرى في 2 أبريل/ نيسان الحالي، بسبب ”ملفات فساد، وهدر المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي“.

وأشارت المذكرة إلى أن عنوان العاكوب الحالي يقع في مدينة أربيل.

وصوت مجلس النواب، في 24 مارس/ آذار الماضي، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، غرقت عبارة كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.