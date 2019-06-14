ردا على الصدر.. السفير التركي: لا داع لاستخدام عبارات ملتوية

بشأن تواجد الـ PKK على الاراضي العراقية

دعا السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الجمعة، الى عدم استخدام ما وصفها بـ”العبارات الملتوية” بخصوص حزب العمال الكردستاني، رافضا اعتبار الاخير بـ”المعارضة”.

وكتب يلدز على حسابه في “تويتر” اليوم (14 حزيران 2019)، “نخاطب من يدعون انهم اصدقاء تركيا، وينتظرون صداقتنا. لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص الــ”PKK”.

وزاد، أن “الـ PKK ليست ببنية معارضة، وإنما منظمة إرهابية. الصديق ودي وواضح. مع تمنيانتا بالبقاء اصدقاء”، وفقا للتغريدة.

وتاتي تغريدة السفير التركي، في العراق، فاتح يلدز، بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم امس الخميس، ادان فيها القصف التركي للاراضي العراقية، ودعا الحكومة إلى الغاء جميع الاتفاقيات “المجحفة” التي تنال من سيادة العراق وأمنه.

وقال الصدر في تغريدته، “إننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للاراضي العراقية وان كان وفق اتفاقيات فانها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها”.

واضاف، ان “على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية والغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه”.

وتابع الصدر، “واما ان تكون الاتفاقيات عادلة تجيز للطرفين قصف (الارهابيين) لا (المعارضة) في كلا البلدين”.

وأردف قائلا، “وفي نفس الوقت أدعو الحكومة التركية لانهاء ملف المعارضة بصورة سلمية ووفق حوار ممنهج يحفظ للطرفين سلامته وحرية رأيه بالطرق الحضارية المنطقية”.

ونوه الصدر “إلى ان المنطقة في حالة غليان فلا داعي لتأجيجها بقصف الحدود أو اعمال تزعزع الامن”.

يشار إلى ان طائرات حربية تركية قصفت أمس الاربعاء، محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال مراسل ان ار تي، ان “محطة الوقود المستهدفة تبعد نحو كيلو متر واحد عن وسط مدينة العمادية، وعدة امتار عن مقر الفرع الـ 18 للحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واضاف، ان “الهجوم اسفر عن الحاق اضرار مادية بكل من محطة الوقود والطريق المحاذي لها، دون ان تسفر عن اي خسائر في الارواح”.

واوضح، ان “طائرات تركية اخرى قامت بعد دقائق من الهجوم بقصف مواقع اخرى في المنطقة”.

جدير بالذكر ان المقاتلات الحربية التركية تقصف بين الحين والآخر مواقع ومناطق في اقليم كردستان وخاصة محيط منطقة برادوست والعمادية وسفوح جبال قنديل والتي تتواجد فيها أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني.