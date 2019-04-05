رئيس وزراء إقليم كوردستان يصدر قرارات بخصوص تنظيم الدوام الرسمي للموظفين

رووداو – أربيل/ أصدر رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، أمس الخميس، عدة قرارات بخصوص تنظيم الدوام الرسمي لجميع موظفي الإقليم، مبيناً بأن عدم إلتزام الموظفين بالدوام أصبح ظاهرة.

وأفاد الكتاب المرقم “1774” الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، والذي يحمل توقيع نيجيرفان البارزاني، بأنه “تقرر تنظيم الدوام الرسمي لجميع موظفي إقليم كوردستان”.

وأضاف، “ان عدم التزام الموظفين بالدوام أصبح ظاهرة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية، ومع الازمة المالية وادخار الرواتب، وصل الى مستوى خطير، لذلك يجب الالتزام بالدوام الرسمي”.

وتابع، “أي موظف يغيب عن الدوام لمدة 30 يوماً وبدون عذر، يتم فصله من العمل”.

وتابع ان “مجلس الوزراء طلب من جميع الوزارات والدوائر اسماء الموظفين الفائضين من حركة الملاكات”.