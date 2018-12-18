رئيس وزراء إقليم كوردستان يتعهد بمساعدة عائلة فقدت ثلاثة من أطفالها بحريق في جمجمال

رووداو – أربيل

تعهد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الإثنين، 17 كانون الأول، 2018، بتقديم العون لعائلة لقي ثلاثة أطفال فيها مصرعهم إثر حريق نشب في منزلهم بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وقال نيجيرفان البارزاني في تغريدة على موقع تويتر: “تلقيت بحزن وأسى نبأ حادث نشوب حريق في أحد المنازل بجمجمال الليلة الماضية حيث لقي ثلاثة أطفال مصرعهم فيما أصيبت والدتهم بجروح بالغة”.

وعبر رئيس وزراء إقليم كوردستان عن تضامنه مع عائلة الضحايا ومشاطرته أحزانها، مضيفاً: “سنساعد بكل ما يلزم”.

وتابع قائلاً: “أدعو المواطنين إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر”.

يذكر أن حريقاً اندلع أمس الأحد، في منزل جمجمال ما تسبب بمصرع ثلاثة أطفال فيما أصيبت والدتهم بحروق بالغة تصل إلى 85% من جسدها.

وقال قائممقام جمجمال، رمك رمضان لشبكة رووداو الإعلامية: “تتراوح أعمار الأطفال بين سنة إلى خمس سنوات، ولا تزال والدتهم في المستشفى”.

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في جمجمال إن الحريق نجم عن تماس كهربائي.