رئيس محكمة الجنايات بأربيل يطالب بعفو عام عن المساجين منعاً لإصابتهم بفيروس كورونا

وجه رئيس محكمة الجنايات في أربيل، رسالة إلى قضاة إقليم كوردستان تتضمن اقتراحاً، كما دعا البرلمان إلى إصدار عفوٍ عام، عن المساجين في أقرب وقت، منعاً لتفشي فيروس كورونا.

وقال القاضي عبد الباسط فرهاد، رئيس محكمة الجنايات في أربيل، في اقتراحٍ قام بنشره على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”: “رغم أن الوضع في إقليم كوردستان، بشأن الحماية من تفشي فيروس كورونا، لم يخرج عن السيطرة، كما أن السجون ما تزال خالية من حالات الإصابة، إلا أنه من الأفضل الإفراج عن الموقوفين، والمسجونين من المحكوم عليهم بمدة قصيرة، أو أصحاب الجنح الغير متعمدة”.

وأضاف، أن “الاختلاط والازدحام في السجون، يشكل خطراً، على حياتهم في حال تفشى المرض، وقتها ماذا سيكون موقفنا حيال الأمر، لذا اقترح إصدار قرار بالعفو العام عن المسجونين.

وقررت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، منع التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من 14-3-2020، ضمن ثمانية قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان قررت الأحد (15 آذار 2020)، بتمديد سريان قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية.