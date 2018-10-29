رئيس مجلس محافظة أربيل: السيول تجتاح 102 دار في منطقة ورتي

رووداو – أربيل/ أدت الأمطار الغزيرة التي اكتسحت خلال الأيام الأخيرة منطقة سفوح جبال قنديل إلى إغراق 102 دار في ناحية ورتي.

وقد خصص مجلس محافظة أربيل جلسة اليوم، الأحد 28 تشرين الأول 2018، جلسة لبحث مسألتي حريق سوق السلع المستعملة (اللنكة) في مدينة أربيل والفيضانات التي اجتاحت أقضية جومان وسوران ورواندز.

وقال رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد: “نأمل الشفاء العاجل للسيدة من ناحية ورتي التي أصيبت جراء هذه الفيضانات، وندعو جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والحكومة العراقية، إلى تخصيص ميزانية من موازنة الطوارئ لنجدة هذه المناطق”.

وأضاف رشيد: “ندعو المنظمات الخيرية وخاصة الغرف التجارية، إلى نجدة تلك المناطق المتضررة من السيول، ففي منطقة ورتي غرقت 102 دار ويعاني سكانها من أوضاع سيئة، ونطالب بالتعجيل في توزيع النفط الأبيض على سكان تلك المناطق”.

وكانت أمطار غزيرة قد اكتسحت إقليم كوردستان في الأيام الأخيرة، وخاصة في محافظتي أربيل والسليمانية، وأدت إلى فيضانات في عدد من المناطق وخصوصاً منطقة سفوح جبال قنديل وإلحاق أضرار بالمواطنين.