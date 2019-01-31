يناير 31, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس مجلس المحافظة: البدء بإعمار الأقضية والنواحي المدمرة في سهل نينوى

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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رئيس مجلس المحافظة لـ (باسنيوز): البدء بإعمار الأقضية والنواحي المدمرة في سهل نينوى

’’سيشمل المراقد الدينية والمعابد لكل الطوائف’’ …

أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن بدء إعمار وتأهيل الأقضية والنواحي الأكثر تضرراً في سهل نينوى.

وقال رئيس مجلس نينوى سيدو جتو لمراسلة (باسنيوز)، إن «شركات عراقية متخصصة من وزارة الإسكان والإعمار وبالتعاون مع الجهد الهندسي التابع لمديريتي البلدية والبلديات ستباشر بإعمار الأقضية والنواحي المدمرة إبان سيطرة داعش الإرهابي على سهل نينوى».

مبيناً أن «البناء سيشمل المراقد الدينية لكل الطوائف والمعابد والكنائس، مع إعادة إعمار المصانع والمعمل المنتجة، وإعادة الخدمات كافة إلى عموم السهل».

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