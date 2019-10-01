رئيس قائمة التحالف الكوردستاني في (المتنازع عليها) يدعو المصوتين لدعم القائمة الموحدة

طالب رئيس قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية ، عبدالرحمن مصطفى ، اليوم الثلاثاء ، المصوتين بدعم القائمة الانتخابية الكوردستانية الموحدة والتي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي ، حضره مراسل(باسنيوز) بعد انتهاء اجتماع الاحزاب السياسية الكوردستانية في السليمانية : ” سعيد جدا لمنحي هذه الثقة ، وأتمنى أن نحافظ على هذه الوحدة “،مبيناً أنه “من خلالها سنتمكن من تحقيق المزيد من المكتسبات”.

وكانت الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان قد اتفقت بعد اجتماع لها في مدينة السليمانية ، اليوم الثلاثاء ، على اختيار السياسي المستقل ومحافظ كركوك الاسبق عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني لخوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .

وأضاف مصطفى ، “خسرنا الكثير بسبب الخلافات، إلا أن الوحدة حققت لنا مكاسب كبيرة ، فبوحدة الصف نستطيع أن نحقق أهدافنا”.

مردفاً: “نتمنى من جميع الاطراف الكوردستانية النهوض بما عليها انطلاقاً من واجبها الوطني”.

وطالب مصطفى خلال حديثه ، الناخبين بدعم قائمة التحالف الكوردستاني التي ستخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

ومصطفى هو أول محافظ لكركوك بعد سقوط النظام السابق عام 2003. وشغل المنصب حتى عام 2011.

وعقد الاجتماع في مقر حركة التغيير بالسليمانية.

وكانت الاطراف الكوردستانية بضمنها الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين ، اتفقت السبت الماضي ، على خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة في محافظات كركوك ، نينوى ، ديالى ، وصلاح الدين ، وهي محافظات تضم مناطق (متنازع عليها) تبدأ من شنكال (سنجار) وصولا الى خانقين .

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 اثر هجوم عسكري عراقي غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان من العام نفسه.

وتم الاتفاق على تسمية القائمة التي ستخوض الانتخابات باسم التحالف الكوردستاني.