نوفمبر 18, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس حكومة كوردستان يعبر عن فخره بما يميز الكورد في المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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“أنا فخور”.. مسرور بارزاني يتحدث عما يميز كوردستان في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن فخره بالكورد على مساعداتهم للنازحين واللاجئين.

وبحسب إحصاءات حكومية فان عدد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان يبلغ 1.1 مليون نسمة اغلبهم يقطنون في مخيمات موزعة على المدن.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تنفق ما يصل الى 1.5 مليار دولار على مخيمات النازحين سنوياً، وأشارت الى ستواصل تقديم المساعدات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر “أنا فخور بأن هذه الأمة لم تحجم عن توفير المأوى لمن هم في أمس الحاجة إليه”.

ووجه رئيس الحكومة شكره لموظفي الإغاثة على مساعداتهم للإقليم في الحصول على الموارد والدعم الكافي للاجئين والنازحين.

وتابع “ولكن يجب على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد”.

كان بارزاني قال خلال زيارته لأحد مخيمات اللاجئين في دهوك إن الذين لاذوا بالإقليم سيبقون حتى يتحقق الاستقرار السياسي ويعودوا بكرامة الى ديارهم.

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