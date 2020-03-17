مارس 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس حكومة اقليم كوردستان يتبرع براتبه لدعم جهود مواجهة “كورونا”

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة اقليم كوردستان يتبرع براتبه لدعم جهود مواجهة “كورونا”

قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، التبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مواجهة فيروس “كورونا” ومساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود .

مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان ، قال أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وفي الوقت الذي يشكر فيه كل المشاركين في حملة دعم ومساندة جهود مواجهة فيروس “كورونا” ومساعدة الاسر المتعففة و المواطنين ذوي الدخل المحدود ، قرر التبرع براتبه ومستحقاته المالية للحملة ومساعدة المواطنين والاسر من ذوي الدخل المحدود .

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