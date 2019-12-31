رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنىء بالعام الميلادي الجديد

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر / كانون الأول ، مواطني كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمله بانتهاء المعاناة والاضطرابات في المنطقة.

مسرور بارزاني ، قال في برقية تهنئة بالمناسبة ” أتوجه بأحر التهاني وأطيب الأماني الى مواطني كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً للخير والبركة وتنتهي خلاله المعاناة والاضطرابات في المنطقة”.

مضيفاً ” أتمنى في العام الجديد أن تتمكن حكومة إقليم كوردستان، وبمساعدة الأطراف الكوردستانية جميعاً ، من تنفيذ برنامجها على أكمل وجه وبما يحقق الرخاء على الأصعدة كافة، ويجعل حكومة الإقليم تقدم أفضل الخدمات الى المواطنين، وهذا بالطبع مرهون باستتباب الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، راجياً الباري عزّ وجلّ، وبهمة المخلصين، أن يحفظ إقليم كوردستان من كل سوء “.