رئيس الوزراء المكلف يمنح الكرد “مكاسب وطنية”

أعلن عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، الجمعة، ان المباحثات التي اجراها ممثلو الاحزاب الكردية مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بشأن المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة تمخضت عنها ثلاثة مكاسب.

جاء ذلك في تصريح صحفي لشوشكيي، اليوم، (21 شباط 2020)، قال خلاله، إن “وفدا كرديا ضم ممثلين عن الاتحاد الوطني والديمقراطي والتغيير والاتحاد الإسلامي، التقى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف عضو الجماعة الإسلامية، أن “الوفد طلب من علاوي أن ينظر إلى إقليم كردستان كشعب وليس كحزب سياسي، وأن لا يفرق بين الكرد وبقية الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى ان “علاوي أكد أن مرشحي الكرد للحكومة سيحددون على وفق الآليات المتبعة بالمحافظات الاخرى”.

وتابع شوشكيي، أن “رئيس الوزراء المكلف، أبلغ الوفد الكردي خلال اللقاء أنه هو من يختار كابينته الوزارية، ولن يقبل على إبقاء أي من الوزراء الحاليين”.

ولفت إلى أن “المجتمعين حصلوا على مكاسب وطنية وفقا للدستور، كرواتب موظفي الإقليم، والمستحقات المالية للفلاحين، ورواتب البيشمركة”.