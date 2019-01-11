رئيس البرلمان يوجه بالتحقيق بأوضاع سنجار وزيارة وفود عراقية الى إسرائيل

رووداو – أربيل/ وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اللجان المعنية في المجلس بالتحقيق بأوضاع قضاء سنجار وزيارة وفود عراقية إلى الكيان الاسرائيلي.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، نقلا عن مصدر نيابي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه خلال جلسة، اليوم، لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بالتحري بشأن المزاعم عن زيارات لوفود عراقية الى الكيان الصهيوني”.

وأضاف، أن “الحلبوسي وجه ايضا لجنة الامن والدفاع ولجنة الاقاليم بالتحقيق بشأن الاوضاع في سنجار”.

مبيناً، إن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ادى خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، اليمين الدستورية في مجلس النواب”.