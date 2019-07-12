رئيس الاقليم يهنئ ريواز فائق

بمناسبة انتخابها رئيسة لبرلمان كوردستان، بعث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، رسالة تهنئة الى الدكتورة ريواز فائق بهذه المناسبة، وهذا نص الرسالة:

الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان.

أتقدم بمناسبة انتخابكم رئيسة لبرلمان كوردستان باحر التهاني والتبريكات، وأتمنى لكم وللبرلمان التوفيق في اعمالكم، ان برلمان كوردستان لعب دورا كبيرا في تثبيت الحقوق القانونية لشعب كوردستان وتنظيم الحياة المدنية والإدارية في الإقليم من خلال إقرار القوانين والقرارات الضرورية، وأتمنى لكم من خلال تجربتكم في العمل البرلمان والتعاون مع جميع الكتل البرلمانية لتقديم خدمات اكبر للمرحلة الحالية وللمراحل القادمة في إقليم كوردستان، ونحن في رئاسة الإقليم نؤكد دعمنا وتعاوننا من اجل نجاح البرلمان وحكومة الإقليم في أداء واجباتهم وتطوير العملية الديمقراطية ونظام الحكم في الإقليم.

مع التقدير…

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان