رئيس اقليم كوردستان يستقبل وفد نيابي لبناني

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط، ووفد مرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع والعملية السياسية في لبنان، والعلاقات بين أربيل وبغداد ومخاطر الإرهاب في دول المنطقة، وأهمية المواجهة والتصدي للأفكار الإرهابية والمتطرفة.

كما تمت مناقشة أعمال ومشاريع المستثمرين اللبنانيين وأحوال الجالية اللبنانية في إقليم كوردستان ، وأكد الجانبان على تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان ولبنان.