يناير 29, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس اركان البيشمركة ومسؤول مكتب التحالف الدولي يبحثان التنسيق والتعاون الثنائي

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فى :أخبار عــامة
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رئيس اركان البيشمركة ومسؤول مكتب التحالف الدولي يبحثان التنسيق والتعاون الثنائي

بحث رئيس هيئة اركان قوت البيشمركة الفريق جمال محمد ، اليوم الثلاثاء ، مع الكولونيل أوبراين مسؤول مكتب قوات التحالف في بغداد ، وفريق من غرفة عمليات دعم التحالف ، التنسيق والعلاقات بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف.

وزارة البيشمركة قالت على موقعها الالكتروني ، ان الاجتماع الذي جرى بحضور نائب رئيس هيئة الاركان اللواء باسل محمد ، التنسيق والعلاقات بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف ، والدعم والمساعدات المقدمة لقوات البيشمركة .

وكان رئيس هيئة اركان البيشمركة الفريق جمال محمد ، قد أعلن ان الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية أخرى لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان في المستقبل القريب .

مضيفاً ، إن “الشحنة الجديدة ستحتوي على أسلحة ثقيلة ، ومعدات عسكرية ، وقطع غيار ، وعربات مدرعة للواءين 14 و 16 من قوات البيشمركة”.

موضحاً ، أن ” الولايات المتحدة أكدت أنها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لـ 12 ألوية أخرى من وزارة البشمركة ” ، مشيرا الى أن ” واشنطن ستواصل أيضًا تدريباتها العسكرية لقوات البيشمركة”.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفي اعقاب التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني ، قد أوقف عمليات التدريب لقوات البيشمركة والجيش العراقي كجزء من التدابير الأمنية التي اتخذتها لحماية قوات التحالف على الارض ، لكن المانيا وهي عضو رئيسي في التحالف اعلنت يوم الخميس الماضي استئناف عمليات تدريب قوات البيشمركة في اقليم كوردستان فيما المهمة في بغداد لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.

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