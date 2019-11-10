رئيس إقليم كوردستان ورئيس الوزراء يهنئان بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وجهت رئاسة إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول ذكرى المولد النبوي.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني في تهنئته: “بمناسبة ذكرى مولد رسول الإسلام محمد (ص) نتقدم بأحر التهاني إلى كافة مسلمي كوردستان والعراق والعالم”.

وأضاف “نأمل أن تكون هذه الذكرى المباركة مبعث خير وسعادة لكل شعوب منطقتنا والعالم، وأن تصبح دافعاً أكبر لجميع الأطراف لإعلاء رسالة السلام وتمهيد أرضية الصداقة والتسامح والتعايش بين الشعوب وبين كافة المكونات القومية والدينية”.

كما وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، تهنئة بمناسبة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال مسرور البارزاني في تهنئته: “بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) أتوجه بأحر التهاني وأسمى التبريكات للمسلمين في كوردستان والعراق والعالم”.

مضيفاً “أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة المباركة مبعثاً للبهجة والهناء وترسيخ التعايش والتآلف بين جميع المكونات في إقليم كوردستان وأن يعم الاستقرار والأمان في العراق وفي جميع أرجاء المنطقة”.