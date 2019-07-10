رئيس إقليم كوردستان مهنئاً مسرور البارزاني: سنكرس طاقاتنا لتقدم كوردستان

وجه رئيس إقليم كوردستان رسالة تهنئة اليوم، الأربعاء 10 تموز 2019، إلى رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان، أكد من خلالها أنه سيدعمه وسيدعم كابينته الحكومية بكل قوة.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، في رسالته: “إنكم أهل لهذه المسؤولية والثقة، وأنا واثق أنكم وفريقكم ستبذلون قصارى جهدكم لخدمة إقليم كوردستان. إن تجربتنا في العمل في السنوات الماضية من أجل حماية قضية شعبنا والتقدم بها، ولتحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، مرت بالكثير من المراحل الحساسة والصعبة، التي أرجو أن لا نواجهها مرة أخرى، وأن نكرس كل طاقاتنا لإعادة الإعمار والمزيد من التقدم لكوردستان”.

وقد منح برلمان كوردستان في جلسته اليوم، الثقة للكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان برئاسة مسرور البارزاني.

وفي ما يأتي نص رسالة رئيس الإقليم إلى رئيس الوزراء الجديد:

“السيد مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان

تحية واحتراماً

أسعدني أن برلمان كوردستان منح اليوم ثقته لكم رئيساً للوزراء، وللكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان. أقدم لكم أحر تبريكاتي بهذه المناسبة.

إن هذا مكسب آخر من مكاسب استمرار التنمية وتوطيد الديمقراطية في إقليم كوردستان، ونتيجة لإرادة وصمود ومساندة المواطنين والأطراف الكوردستانية وأصدقاء شعبنا ومسانديه.

إنكم أهل لهذه المسؤولية والثقة، وأنا واثق أنكم وفريقكم ستبذلون قصارى جهدكم لخدمة إقليم كوردستان. إن تجربتنا في العمل في السنوات الماضية من أجل حماية قضية شعبنا والتقدم بها، ولتحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، مرت بالكثير من المراحل الحساسة والصعبة، التي أرجو أن لا نواجهها مرة أخرى، وأن نكرس كل طاقاتنا لإعادة الإعمار والمزيد من التقدم لكوردستان.

كلي ثقة أنكم ستتغلبون على المشاكل بجدارة وفعالية، وسترفعون معنويات فريقكم عند مواجهة التحديات وستحققون نتائج جيدة ومرغوبة. فلن يقصر أي منكم في واجباته وأداء مهامه اليومية والطويلة الأمد في مواصلة توفير الأمان، الأمن، التطور الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في إقليم كوردستان.

وأطمئن شعب كوردستان وسيادتكم والكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، إلى أنني بصفتي رئيس إقليم كوردستان سأدعم وأساند بكل ما لدي من إمكانيات وقدرات نجاح مهمتكم وأعمال الكابينة الحكومية التاسعة.

إن نجاحكم أنتم ونائب رئيس الوزراء في خدمة إقليم كوردستان، نجاح لنا جميعاً ونجاح لشعب وإقليم كوردستان.

مع التقدير…

نيجرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

١٠ تموز ٢٠١٩”