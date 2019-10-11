رئيس إقليم كوردستان معزياً بوفاة عدنان حسين: كان صديقاً مخلصاً وحقيقياً لقضية شعبنا

رووداو – أربيل/ قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، 10 تشرين الأول، 2019، تعازيه بوفاة الكاتب والصحفي العراقي، عدنان حسين، مضيفاً أنه “كان صديقاً مخلصاً وحقيقياً لقضية شعب كوردستان العادلة ومناضلاً شجاعاً في صفوف الحركة الديمقراطية الوطنية العراقية”.

وقال نيجيرفان البارزاني في برقية تعزية إن “عدنان حسين، كرس بمواقفه وقلمه وفكره النيّر، كل حياته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتسامح ومحاربة الشوفينية والدكتاتورية”.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

بمناسبة رحيل المثقف والكاتب والصحفي والمناضل العراقي المعروف، عدنان حسين، نعزي عائلة المرحوم المحترمة وذويه وأصدقاءه ورفاقه وكل شعوب العراق ونشاركهم الأحزان.

كان عدنان حسين صديقاً مخلصاً وحقيقياً لقضية شعب كوردستان العادلة ومناضلاً شجاعاً في صفوف الحركة الديمقراطية الوطنية العراقية وقلماً معطاء واسماً بارزاً في ميدان الثقافة والدعوة المدنية. كان صادقاً في فكره ومعتقداته، وفي هذا السبيل حمل سلاح النضال والتصدي لسنوات إلى جانب البيشمركة في جبال كوردستان.

كرس عدنان حسين، بمواقفه وقلمه وفكره النيّر، كل حياته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتسامح ومحاربة الشوفينية والدكتاتورية، ومن هذا المنطلق اهتم وحرص وساند شعب كوردستان وحقوقه المشروعة. وستبقى ذكراه ومواقفه حية إلى الأبد في ضمير شعب كوردستان.

لتسعد روحه والصبر والسلوان للجميع.

نيجيرفان البارزاني

رئيس إقليم كوردستان

10 تشرين الأول 2019