رئيس إقليم كوردستان: مستعدون لخوض أي حوار لحل المشاكل مع بغداد

رووداو – أربيل/ إجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، في أربيل، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينس بلاسخارد، والوفد المرافق لها، وأشار بأن الإقليم مستعد لخوض الحوارات في سبيل حل المشاكل العالقة مع بغداد ووفق خارطة طريق مناسبة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن بلاسخارد قد قيمت عالياً زيارة السيد رئيس إقليم كوردستان الأخيرة والوفد المرافق له إلى بغداد، واجتماعه مع الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماع، وموقف إقليم كوردستان في الاجتماع.

مؤكدةً، بأنه بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دوراً ملموساً في الحوار بين أربيل وبغداد، وفي حل مشاكل العراق بصورة عامة، وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي.

من جانبه، عبر نيجيرفان البارزاني عن شكره لتنظيم الاجتماع بينه وبين أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعن أمله في استمرار هذا النوع من اللقاءات بهدف الاطلاع عن كثب على مشاكل العراق عموماً ومشاكل أربيل – بغداد على وجه الخصوص، وفي هذا السياق بين سيادته استعداد إقليم كوردستان لخوض أي حوار لحل المشاكل وفقاً لخارطة طريق مناسبة.

وشغل التباحث في أوضاع إقليم كوردستان وخطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للإقليم جانباً آخر من الاجتماع.