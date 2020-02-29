رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: للكورد 3 مطالب من حكومة علاوي

كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن الكورد لديهم ثلاثة مطالب رئيسية من الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت الدكتورة فيان صبري لـ (باسنيوز): «بناءً على طلب محمد توفيق علاوي، المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، تم تأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم السبت 29 شباط / فبراير، إلى يوم غد الأحد 1 آذار / مارس».

وأوضحت أن «طلب علاوي كان بهدف إجراء المزيد من المحادثات مع كافة الأطراف (الشيعية والسنية والكوردية) حول تشكيل الحكومة، حيث لم يتمكن رغم كل جهوده من جمع أكثر من 100 برلماني لجلسة الخميس الماضي».

وأكدت صبري، أن المطالب الكوردية من حكومة علاوي هي (الشراكة والتوازن والتوافق)، وقالت: «إنها نقاط مهمة بالنسبة لنا، وعلى الرغم من أنها لا تبدو واضحة في هذه الحكومة، إلاّ أن القيادة السياسية الكوردية ستقرر في النهاية إن كنا سنصوت لصالحها أم لا».