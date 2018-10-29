رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): الهجرة والمهجرين استحقاقنا ولن نتنازل عنها

’’الاتفاقات لا تتغير’’ …

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تمسك حزبها بوزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقالت فيان صبري لـ (باسنيوز)، إنه «حسب التفاوض والاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقوى السياسية، فإن وزارة الهجرة من نصيب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورشحنا لها نوزاد هادي، وهو من الشخصيات المعروفة بنزاهتها وكفاءتها».

وعلقت صبري على وجود حراك سياسي لإعطاء وزارة الهجرة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلة: «إن هذه الوزارة من استحقاق الديمقراطي الكوردستاني ولن نتنازل عنها ولن نعطيها لأي جهة، فهي استحقاق وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل التصويت على حكومة عبد المهدي، الاتفاقات لا تتغير».

وكان عضو لجنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني التفاوضية مسعود حيدر قد قال أمس في لقاء متلفز، تابعته (باسنيوز)، إن «الأنباء التي تحدثت عن مساعي لمنح وزارة الهجرة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني غير صحيحة».

وأكد حيدر، أن الوزارة حسم أمرها للديمقراطي الكوردستاني «باعتبارها من ضمن استحقاقه الانتخابي».

وشدد عضو لجنة الديمقراطي الكوردستاني التفاوضية، أن «المرشح الوحيد لوزارة الهجرة هو نوزاد هادي»، مشيراً إلى أن البرلمان سيمنحه الثقة خلال الجلسات المقبلة.

كما كان النائب عن الديمقراطي الكوردستاني بيار طاهر، قد صرح لـ (باسنيوز) قائلاً: «تفاجئنا من عدم طرح مرشحنا لوزارة الهجرة، وبصراحة لا نعرف سبب ذلك، رغم أنه كان هناك اتفاق على التصويت على مرشحنا بجلسة يوم الخميس».

وبين طاهر، أن «سبب عدم التصويت على مرشحنا لوزارة الهجرة يعرفه فقط رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، وعليه أن يوضح سبب ذلك، وكشفه لنا وللرأي العام».

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد قد أدى إلى جانب 14 وزيراً آخرين من حكومته اليمين القانونية ليلة الخميس أمام البرلمان التي صوت عليها جزئياً.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على أن يتم إكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في السادس من الشهر المقبل.