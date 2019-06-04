رئيسة بلدية باريس تهنىء نيجيرفان البارزاني لإنتخابه رئيساً لإقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ هنأت رئيسة بلدية باريس ان ايدالكو، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان البارزاني لانتخابه رئيساً لإقليم كوردستان.

وقالت ان ايدالكو، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية “تويتر”: “أقدم تهاني الحارة لرئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، والذي يبدأ مهامه كرئيس لإقليم كوردستان في الايام القليلة القادمة”.

وكانت رئيسة بلدية باريس قد نشرت في وقت سابق وعلى صفحتها الرسمية “تويتر” صورة تجمعها مع محافظ أربيل، نوزاد هادي، وبرفقته، ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، علي دولمري، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الـ 89 لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية المنعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا، حيث تم التصويت على انضمام مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان إلى المنظمة.

وانتخب برلمان كوردستان، في 28 أيار/مايو 2019، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم، وحصل نيجيرفان البارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كوردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.