رئاستا اقليم كوردستان تبعثان بتهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني يوم السبت المسيحيين في الاقليم والعراق بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، انه “بحلول عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام، أهنئ كافة الأخوات والأخوة الأعزاء مسيحيي إقليم كوردستان والعراق والعالم، أرجو أن يحمل هذا العيد معە السلامة للإنسانية جمعاء، وأن تكون الإنسانية محفوظة من وباء کورونا وفي منأى عن كل الأوبئة والأمراض.”

واضاف انه “يحل علینا عيد القيامة في هذا العام بينما يمر العالم أجمع، وبضمنه إقليم كوردستان، بظروف صعبة نتيجة تفشي جائحة كورونا، وهذه الظروف تفرض علينا جميعاً الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية وملازمة بيوتنا، نأمل أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل”.

وتابع بارزاني “كما نجدد في هذا العيد التأكيد على أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، سيبقى حاضنة التعايش والتسامح وقبول الآخر لكل مكوناته الدينية والقومية، ومعقلاً للتعددية الدينية والقومية، وأننا نعمل معاً جميعاً على تعزيز وتعميق هذه الثقافة الكوردستانية الجميلة ونحافظ عليها”.

من جنبه وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تهنئة بهذه المناسبة جاء فيها “أتقدم بخالص التهاني القلبية للإخوة والأخوات المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتقبل صلواتكم ودعواتكم وأن يمن على أيامكم وأفراحكم بالخير والسداد”.

وقال ايضا إن “كوردستان ومنذ القدم، كانت ولا تزال، واحة للتعايش الديني، وإن حكومة إقليم كوردستان تجدد التزامها الثابت بالدفاع عن ثقافة التعايش الديني وتعزيزها في إقليم كوردستان”.

ونوه الى انه “كما تعلمون فلقد تزامن عيد القيامة المجيد مع تفشي وباء كورونا ولاسيما الوضع العصيب الذي يعيشه إقليم كوردستان والعالم برمته، وبهذه المناسبة أهيب مرة أخرى بمواطني كوردستان أن يستمروا في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية.”