رئاسة برلمان كوردستان تعلن الية توزيع لجانها وعددها

شفق نيوز/ قدمت رئاسة برلمان اقليم كوردستان شرحا لالية توزيع اللجان على الكتل البرلمانية.

وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي مع سكرتيرة البرلمان منى قهوجي في مؤتمر صحفي، “بحسب النظام الداخلي للبرلمان، تم الانتهاء اليوم من توزيع اللجان وبالاغلبية ووفق نظام سانت ليغو”.

واضاف انه تم الانتهاء من توزيع اللجان باعضائها ومقرريها ورئاستها، على 108 برلمانيين من اصل 111 من دون احتساب رئيس البرلمان ونائبه والسكرتيرة.

واضاف، وفق ذلك سيكون لبرلمان الاقليم 15 لجنة، وتوزيع المناصب وفق رئيس اللجنة ونائبه والمقرر، وعلى ضوء ذلك تمت الية التوزيع على 45 منصبا.