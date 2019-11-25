إطلاق حملة بالصدد..

رئاسة اقليم كوردستان : خارطة طريق لحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الاثنين ، عن صياغة خارطة طريق لحماية النساء من العنف في اطار حملة تستمر 16 يوماً.

ومنذ العام 2007 وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، ينظم اقليم كوردستان سنوياً حملة تستمر 16 يوماً يتم خلالها تكثيف العمل والنشاطات من اجل القضاء على العنف ضد المراة والدعوة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين .

وقال بارزاني في بيان بالمناسبة “نؤكد إرادتنا السياسية للدعم والعمل المتواصل على قضية العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في إقليم كوردستان”.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، والهدف منه هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.

واوضح نيجيرفان بارزاني ، أنه ” منذ سنة 2007 يعلن إقليم كوردستان في هذه المناسبة حملة تدوم 16 يوماً تشمل أعمالاً ونشاطات مكثفة تهدف إلى القضاء على العنف الجندري وتحقيق العدالة ” ، مشيراً الى انه “رغم الصعوبات، خصوصاً بعد ظهور داعش وجرائمه والإبادة الجماعية للإيزيديين، والتي أسفرت عن أزمة إنسانية كبرى، تعامل إقليم كوردستان وبطريقة صائبة ولائقة مع الوضع”.

رئيس اقليم كوردستان ، أضاف بالقول أن ” كل الأزمات والحروب تشوه المجتمعات، وتؤخر الخطوات وتؤدي إلى العنف، والنساء هن الضحية الرئيسية لتلك الأوضاع ” ، مردفاً ” لذا فإننا في هذا اليوم ولأداء هذا الواجب الملح والهام ، نشدد على استمرار وتنسيق رئاسة إقليم كوردستان مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الدين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية”.

وتابع “من هذا المنطلق فإننا في رئاسة إقليم كوردستان قمنا بصياغة رؤية استراتيجية موسعة لتكون خارطة طريق لحماية حقوق المرأة وتنمية وتعزيز مكانتها في المجتمع، نعمل عليها مع الجهات المعنية”.

وختم بارزاني بيانه بالقول “ندعو كل طبقات وشرائح مجتمع كوردستان للمشاركة الفاعلة في أعمال ونشاطات الأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد المرأة”.