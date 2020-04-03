رئاسة إقليم كوردستان توجه كتاباً لمجلس النواب وتحدد طريقاً يضمن للزرفي الوصول لتشكيل الحكومة

كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس إقليم كوردستان ينوي توجيه كتاب إلى مجلس النواب العراق يطالبه بتخصيصات مالية لإعانة ذوي الدخل المتدني في إقليم كوردستان.

وأعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، يدعم خطوات حكومة إقليم كوردستان ومقررات وزاراتها، المتعلقة بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال حريري إن رئاسة إقليم كوردستان تجري في هذا السياق اتصالات مستمرة مع بغداد، وسيوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، غداً أو بعد غد كتاباً إلى مجلس النواب العراقي يطالبه بتخصيص مبالغ مالية لإقليم كوردستان لمساعدة ذوي الدخل المتدني من مواطني إقليم كوردستان.

وصرح رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، لشبكة رووداو الإعلامية بأن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة اتصالات مع المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، عدنان الزرفي، وتلقى من الأخير اتصالات عدة تخص مسألة تشكيل الكابينة الحكومية.

وبشأن تأييد إقليم كوردستان للزرفي، أوضح فوزي حريري موقف رئاسة إقليم كوردستان بالقول: “أكد رئيس إقليم كوردستان على أنه لا مشكلة تتعلق بمسألة التأييد، ومتى ما تمكن الزرفي من تنظيم جلسة لأداء اليمين في مجلس النواب العراقي، فإن إقليم كوردستان سيسانده”.

وأضاف حريري: “مسألة تكليف الزرفي منوطة بالأطراف الشيعية وإقليم كوردستان يدرك هذا جيداً، لهذا فإن الأمر الوحيد الذي تريده رئاسة إقليم كوردستان هو وحدة الكلمة والصف للأطراف الكوردية في فترة المحادثات”.