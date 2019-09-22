رئاسة إقليم كوردستان تدين التفجير الذي وقع في كربلاء

رووداو – أربيل/ أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، التفجير العنيف الذي ضرب محافظة كربلاء، مساء الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان: “ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس الجمعة في محافظة كربلاء عن طريق عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى السيارات، وأسفر عن فقدان أكثر من 10 مواطنين حياتهم، وإصابة عدد آخر بجروح”.

وأضافت رئاسة إقليم كوردستان في بيانها: “نتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا ونشاركهم هذا المصاب الأليم، ونسأل الله تعالى أن يجعل مثواهم الجنة، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وانفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة قرب مدخل كربلاء، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان، بـ”انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع (جمبي) قرب السيطرة الرئيس بمدخل مدينة كربلاء”، وأضاف البيان أن الانفجار “أدى إلى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخلها”.

وأردفت الخلية بالقول: “وردنا من صحة محافظة كربلاء أن هذا الحادث أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 5 آخرين وهم حالياً يتلقون العلاج في مستشفياتها”.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن الأخير “يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الذي استهدف، أمس الجمعة، مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة”، مشيراً إلى أنه “تم إلقاء القبض على الإرهابي المنفذ للاستهداف بتعاون الأهالي”.

من جهته أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، التفجير الذ وقع في كربلاء، وأعرب عن “رفضه للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية، والتي تتسبب بوقوع ضحايا”.