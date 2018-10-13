دولة اوروبية تعتزم فتح قنصليتها في اربيل

صربيا تعتزم فتح قنصلية في اربيل خلال العام القادم

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول صربي رفيع، الخميس، ان بلاده تعتزم افتتاح قنصلية لها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال سفير صربيا في بغداد أوروش بالوف لكوردستان 24 “ننوي فتح قنصلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان”.

واشار بالوف الى أن الهدف من افتتاح القنصلية هو تعزيز العلاقات بين بلاده وبين كوردستان وتقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وقال السفير الاوروبي “لا استطيع تحديد وقت محدد لفتح القنصلية لكنني واثق ان هذا الأمر سيتم مع بداية العام القادم”.

وتقع صربيا في وسط وجنوب قارة أوروبا وهي ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي لكنها مرشحة للانضمام اليه.

ويستضيف اقليم كوردستان اكثر من 30 قنصلية وبعثة دبلوماسية عربية وإقليمية ودولية.