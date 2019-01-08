دهوك.. سماكة الثلوج في “كاني ماسي” تزداد 21 سم خلال 24 ساعة الماضية

رووداو – أربيل/ تعد ناحية كاني ماسي في دهوك من المناطق التي تشهد تساقط الكميات الأكبر من الثلوج على مستوى إقليم كوردستان، وازدادت سماكة الثلوج فيها 21 سم خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مسؤول قياس الكميات المتساقطة من الثلوج والأمطار في كاني ماسي، عزيز محمد طاهر: “خلال 24 ساعة الماضية تساقطت ثلوج تقدر سماكتها بـ 21 سم، ولا يزال تساقط الثلوج مستمراً ونتوقع أن يزداد 40 سم حتى يوم الأربعاء المقبل”.

وأشار إلى أن “سماكة الثلوج وصلت إلى متر في بعض المناطق نتيجة كثافة الثلوج المتساقطة منذ أسابيع”، مبيناً أن “درجة الحرارة انخفضت خلال الليلة الماضية إلى 3-4 درجات تحت الصفر فيما لم تتجاوز درجة الحرارة العليا نهار اليوم الـ 4 درجات مئوية”.