دهوك تشدد حظر التجوال وتغلق أبواب المخيمات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم السبت، عن تشديد إجراءات حظر التجوال وغلق أبواب مخيمات النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال معاون محافظ دهوك لشؤون النازحين واللاجئين اسماعيل محمد لـشفق نيوز، إن “مخيمات المحافظة تشهد إجراءات مشددة بفرض حظر التجوال وغلق أبواب المخيمات امام حركة المركبات والمارة لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا”.

واكد اسماعيل “إيقاف نشاطات المنظمات الانسانية والمراكزوالمؤسسات الثقافية والتربوية التي تشكل تجمعات بشرية وحصر النشاطات للمنظمات الخيرية التي تقدم مساعدات غذائية وصحية داخل المخيمات”.

واضاف معاون محافظ دهوك ان “الفرق الطبية تواصل عملها لمتابعة الاوضاع الصحية للنازحين واللاجئين وكذلك تعفير وتعقيم القواطع والاسواق والاماكن العامة داخل المخيمات”.

الجدير بالذكر ان محافظة دهوك تستقبل أكثر من 600 ألف نازح ولاجئ موزعين على اثنين وعشرين مخيما في عموم مناطق المحافظة.