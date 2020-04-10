دهوك تسيّر مروحيات لمراقبة حظر التجوال

كشف بدرخان ويسي مسؤول الطيران في محافظة دهوك، يوم الجمعة، عن مراقبة حظر التجوال المفروض في المحافظة بسبب فيروس كورونا بوساطة الطائرات المروحية لمنع الخرق.

وصرح ويسي لشفق نيوز، ان “طائرات مروحية في محافظة دهوك تراقب من الجو أي خرق لإجراءات حظر التجوال وهذه المروحيات تحلق في سماء مدينة دهوك وضواحيها لاستطلاع اي تجمع بشري يخرق قواعد حظر التجوال”.

وأشار إلى أنها “تقوم أيضاً بمتابعة الشوارع ونقل أي صورة لازدحام السيارات لمديرية مرور دهوك لمعالجة الموقف وفض الازدحام”.

وتابع الرائد بدرخان قوله ان “المروحيات تؤدي مهام الانقاذ ايضا بإخلاء اي مصاب في المناطق الجبلية والوعرة التي لا تصلها سيارات.