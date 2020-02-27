دهوك تحظر تدخين النارجيلة وتغلق المسابح ومراكز المساج

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الخميس حظر تدخين النارجيلة اضافة الى اغلاق المسابح ومراكز المساج بشكل مؤقت وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المحافظ فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير صحة المحافظة الدكتور نزار عصمت، انه تقرر اغلاق المسابح، ومراكز المساج وكذلك منع تدخين النارجية في الكافتريات، والمقاهي، والاماكن العامة، مؤكدا ان هذة الاجراءات المتخذة تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين.

واضاف انه تقرر ايضا تعليق التجمعات والمناسبات في المحافظة، معبرا عن امله بتعاون المواطنين في الجهود المبذلة لتطبيق التدابير الوقائية.

من جانبه نفى الدكتور عصمت تسجيل المحافظة اية حالة اصابة بالفيروس، مشيرا الى تخصيص مستشفى خاصة لاستقبال اية حالة يشتبه بها بالاصابة بكورونا.

وقال مدير صحة دهوك خلال المؤتمر انه تم اخضاع اربعة اشخاص مشتبه بهم بالاصابة باالفيروس الى الفحوصات الطبية، مؤكدا ان نتائج الفحوص المختبرية لهم كانت سلبية.