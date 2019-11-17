نوفمبر 18, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

دهوك تتنافس مع اربع مدن عالمية للفوز بلقب مدينة السلام العالمي

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فى :أخبار عــامة
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دهوك تتنافس مع اربع مدن عالمية للفوز بلقب مدينة السلام العالمي

شفق نيوز/ في مسابقة بين ٣٤ مدينة حول العالم تتنافس مدينة دهوك مع اربع مدن للحصول على لقب مدين السلام العالمي.

وقال مدير اعلام بورد الشؤون الانسانية في محافظة دهوك سالم عبيد، في تصريح صحفي انه تم اختيار مدينة دهوك من قبل منظمة بلديات هولندا VNG لتتنافس البلديات العالمية الاخرى للحصول على جائزة مدينة السلام.

واضاف انها المرة الاولى التي تشارك فيها دهوك ومن المتوقع ان تحصل دهوك على المرتبة الاولى كمدينة السلام على المستوى العالمي.

وتعد دهوك مدينة التعايش واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية ان تؤوي مئات الاف النازحين واللاجئين وقدمت عن طريق بورد الشؤون الانسانيةBRHA اكبر الخدمات للنازحين واللاجئين اهالي المنطقة.

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