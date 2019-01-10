دمشق تعلن تفعّيل اتصالات مع الكورد على خلفية التدخل التركي

اعلن نائب وزير الخارجية السورية فيصل مقداد أن حكومة بلاده “فعلت” اتصالاتها مع الكورد “في ضوء التدخل التركي”، منوها بأنه لا مناص من الحوار مع الفصائل الكوردية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال المقداد ”التجارب السابقة (مع الجماعات الكوردية) لم تكن مشجعة ولكن الآن أصبحت الأمور في خواتيمها. وإذا كان بعض الكورد يدعي أنه جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ومن شعب سوريا فهذه هي الظروف المواتية. لذلك أنا أشعر دائما بالتفاؤل“.

وتابع في تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين ”نشجع هذه الفئات والمجموعات السياسية على أن تكون مخلصة في الحوار الذي يتم الآن بين الدولة السورية وهذه المجموعات“، مضيفا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا بديل عن ذلك.